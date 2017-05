Atlético-MG goleia e garante liderança na Libertadores

O Atlético-MG venceu o Godoy Cruz (ARG) por 4 a 1 nesta terça-feira (16), na Arena Independência. A vitória na última rodada da fase de grupos garantiu a liderança ao time mineiro da chave 6, com 13 pontos.

O destaque da noite foi o meia Juan Cazares. Diante da equipe argentina, o equatoriano fez tudo o que se espera de um grande camisa 10. Marcou dois gols, deu assistência, criou várias jogadas, driblou, ditou o ritmo – o jogador teve uma noite que encantou o torcedor atleticano.

O primeiro gol de Cazares saiu logo aos 3min de jogo; ele recebeu lançamento de Marcos Rocha e tocou por cima do goleiro Rodrigo Rey. Já o segundo foi anotado aos 28min, em cobrança de falta que o arqueiro do Godoy Cruz sequer pulou na bola. Já no fim do primeiro tempo, Elias marcou o terceiro.

Logo no início da segunda etapa, Cazares deixou Fred na cara do gol, e o atacante fez o quarto do Atlético. Aos 27min, foi a vez do Godoy diminuir a diferença no placar: Garro cabeceou para o gol após cruzamento de Sánchez.

A campanha do Atlético está entre as melhores desta fase de grupos. Por causa da liderança, o clube alvinegro vai ter o direito de jogar o segundo jogo das oitavas de final em casa – vantagem que fez muita diferença a favor do Atlético na Libertadores de 2013, quando foi campeão continental.

Atlético-MG

Giovanni, Marcos Rocha (Danilo), Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson (Maicosuel), Yago, Elias e Cazares; Robinho (Otero) e Fred. Treinador: Roger Machado.

Godoy Cruz

Rodrigo Rey, Bonacorso (Abecasis), Viera, Ortiz e Cobos; Correa, Carabajal, Poyet e Nicolás Sánchez; Maxi Sigales (Garro) e Núñez (García). Treinador: Lucas Bernardi.

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte, MG

Juiz: Michael Espinosa (PER)

Cartões amarelos: Danilo (CAM); Poyet e Correa (GCZ)

Gols: Cazares (CAM), aos 3min e aos 29min, e Elias, (CAM) aos 46min do primeiro tempo; Fred (CAM), aos 3min, e Garro (GCZ), aos 27min do segundo tempo

folhaPress