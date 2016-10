Atlético-MG e Flamengo empatam no Mineirão

Três gols em nove minutos. Um final de jogo alucinante no Mineirão, mas ruim para Atlético-MG e Flamengo. Com o resultado de 2 a 2, as duas equipes praticamente dão adeus ao sonho do título nacional. Resta secar o Palmeiras, que ainda entra em campo neste sábado, para enfrentar o Santos.

A diferença de pontos para o líder pode subir nesta rodada. O Flamengo pode ficar oito pontos atrás do Palmeiras, enquanto o Atlético pode ficar dez. Apesar do bom jogo no Mineirão, o empate não foi bom para nenhum dos envolvidos, apenas para o Palmeiras.

Crias do Santos, Robinho e Diego foram campeões com a equipe paulista e saíram para rodar o mundo. Apesar de atuarem por vários anos na Europa, foram apenas dois duelos, com uma vitória para cada um. No primeiro encontro em solo brasileiro, Diego foi melhor na primeira abriu vantagem sobre o amigo. Prejudicado por equipe que tem dificuldades para tocar a bola, Robinho foi figura apagada. Mas tudo mudou no segundo tempo. Robinho conduziu a pressão do Atlético e foi autor do primeiro gol atleticano.

O melhor jogador do Atlético foi o goleiro Victor. Pelo menos três defesas importantes, todas no primeiro tempo, evitando a diferença para equipe carioca fosse maior do que 1 a 0 antes do intervalo. Já na etapa final, com o Atlético atacando mais, foi a vez de Alex Muralha se destacar e se tornar o jogador mais importante da equipe rubro-negra. Foram também pelo menos três grandes defesas, duas delas em chutes de Otero.

Entre todos os jogadores do Atlético que enfrentam o Flamengo, certamente foi Carlos César quem mais sofreu. O lateral direito não conseguiu parar Fernandinho, que em pelo menos duas oportunidades conseguiu finalizar sozinho e só não fez o gol porque parou em Victor. Além da dificuldade na marcação, Carlos César também errou mais do que o normal no apoio ofensivo.

Não é de hoje que o Atlético vem jogando abaixo do que se espera de um elenco tão qualificado. Situação que se agrava ainda mais diante de adversários mais qualificados, como é o caso do Flamengo. Sem conseguir ver a cor da bola na etapa inicial, o técnico Marcelo Oliveira optou pela entrada de Luan, após o intervalo, no lugar de Cazares. Pouca coisa mudou. Aos 18, após a torcida pedir por Pratto, Marcelo atendeu, sacando Leandro Donizete do jogo. Foi então que o treinador ouvi o coro de “burro”. É verdade que o Atlético melhorou, após o péssimo primeiro tempo, e quase conseguiu vencer, mas levou um gol no fim.

O primeiro tempo do Flamengo no Mineirão foi impressionante. Mesmo atuando como visitante e diante de 40 mil torcedores rivais, a equipe carioca parecia estar em casa. Controlou a partida e criou as melhores chances. Na etapa inicial o Flamengo teve 60% de posse de bola e finalizou 12 vezes, contra apenas quatro do Atlético. Tanto que o placar de 1 a 0 foi pouco pela produção das duas equipes. Na etapa final, com o rival em cima, o técnico mudou mal o Flamengo, que caiu de ritmo e sofreu mais do que precisava e apenas empatou o jogo, após levar a virada.

Entre a derrota para o Cruzeiro, como mandante, na sétima rodada, e o confronto com o Flamengo, pela 33ª, o Atlético atuou 12 vezes em casa no Brasileiro. E venceu todos os jogos, igualando a marca estabelecida pelo Santos, em 2005. A chance de se isolar como recordista de triunfos como mandante foi interrompida pelo Flamengo. Apesar do resultado, o Atlético segue como o segundo mandante como o maior aproveitamento no Nacional.

ATLÉTICO-MG

Victor, Carlos César, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete (Lucas Pratto, aos 18 do 2º), Júnior Urso, Otero (Clayton, aos 37 do 2º) e Cazares (Luan, no intervalo); Robinho e Fred. T.: Marcelo Oliveira

FLAMENGO

Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão (Leandro Damião, aos 42 do 2º) e Diego; Gabriel (Emerson Sheik, aos 14 do 2º), Fernandinho (Alan Patrick, aos 26 do 2º) e Guerrero. T.: Zé Ricardo

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Gols: Diego, aos 32 min do 1º tempo; Robinho, aos 36, Pratto, aos 41, e Guerrero, aos 44 do 2º tempo

Cartão amarelo: Alex Muralha (F).

Folhapress