Atlético Acreano vence Princesa por 2 a 1 de virada no Acre

Até então líder do grupo A1, o Princesa do Solimões deixou a vitória escapar e sofreu virada por 2 a 1, para o Atlético Acreano, na tarde deste domingo (28), no Florestão, em Rio Branco (AC). Com o resultado negativo, o time de Manacapuru agora estaciona na segunda colocação, com 3 pontos conquistados. O duelo foi válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2017.

Após confusão na área e vacilo da defesa na hora de estourar a bola, o atacante Weverton abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Ele acertou o ângulo direito do goleiro Babau e colocou o Princesa em vantagem: 1 a 0.

Os donos da casa aproveitaram o clima chuvoso e por conhecerem melhor o terreno conseguiram a virada. Após o apagão nos refletores do local da partida, o Princesa apagou de rendimento. Aos 22, Careca aproveitou bate e rebate na área do time amazonense e dominou a bola antes de chutar no ângulo: 1 a 1.

A ‘bicada letal’ do Galo ocorreu aos 32. Psica virou para o Galo acreano após construção de jogada de Careca: 2 a 1. Com a vitória, o time de Rio Branco assumiu a liderança do torneio com seis pontos conquistados.

O Princesa do Solimões volta a campo pelo certame nacional, às 20h30, de segunda-feira (5), contra o Trem/AP, no estádio do Zerão, em Macapá (AP). O Atlético/AC medirá forças contra o Real Desportivo/RO, às 19h de domingo (4), no estádio do Florestão.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO