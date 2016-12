Atletas vencedores do Nema oficializam contrato

Em clima de confraternização de fim de ano, os destaques do esporte amazonense, Lukas Matheus e Michel ‘Sassarito’ Silva – que foram os vencedores na categoria esporte, da 5ª edição do projeto Nossa Energia Move a Amazônia (NEMA) – oficializaram hoje os contratos de um ano de patrocínio com a Empresa Dislub Equador Petróleo, durante almoço informal.

Quase 20 mil votos foram contabilizados na disputa que envolvia nove atletas da região Norte. Os vencedores garantiram mais de 50% do total dos votos e se juntarão, a partir do ano que vem, aos demais atletas apoiados pelo projeto. A lista contém cinco nomes entre eles o lutador peso-leve do UFC, Adriano Martins, Héricles Sccott (remador de Santarém), Mário Israel (lutador amazonense de MMA).

“Desde a primeira edição do Projeto NEMA até hoje, a Equador patrocinou dez atletas, alguns como o Lutador Adriano Silva permanecem, outros já se aposentaram. É sempre um momento muito feliz pra gente apoiar novos atletas. O Lukas que é uma promessa do jiu jitsu tem só 17 anos, o Michel já conquistou uma projeção maior e luta fora do Brasil. Estamos muito feliz com esse time de atletas patrocinados pela Equador Petróleo”, comemorou o gestor de marketing da empresa, David Freidzon.

Promessa do Jiu-Jítsu, Lukas Matheus, de 17 anos, é um faixa-azul e luta pela categoria dos médios. Entre suas principais conquistas estão o mundial de 2015, o europeu de 2015 e deste ano, além do pan-americano Gi e No Gi. O atleta já se prepara para voltar aos tatames no mês de fevereiro onde encara o Brazil National Pro, que vale vaga para o mundial em Abu Dhabi.

“Assim como eu, muitos atletas precisam de patrocínios que sirvam de incentivo para a prática do esporte e a realização de conquistas. Esse patrocínio é uma conquista pessoal. Vou lutar bastante para representar esse time de campeões”, afirmou.

Referência do MMA local, Michel ‘Sassarito’ acumula no cartel 17 vitórias. Natural de Manaus, o lutador peso-leve (até 70 kg) é ex-campeão do Rei da Selva e, já passou pelo evento internacional XFC. Atualmente ‘Sassarito’ luta no maior evento da América Latina, o Jungle Fight e, é considerado pelo site MMA Premium, o melhor lutador de sua categoria no país.

“Fico muito feliz com o apoio do projeto NEMA. Poderei focar mais nos treinamentos e conseguir grandes resultados para o Amazonas”, ressaltou.

Com informações da assessoria