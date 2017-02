Atletas se reúnem para prestigiar Super Bowl

Aos amantes da bola oval o final de semana promete. A maior competição do mundo de futebol americano chegará ao fim às 21h30 deste domingo (5). Trata da decisão do Super Bowl entre Atlanta Falcons e New England Patriots, que será disputada no NRG Stadium, em Houston, nos EUA.

As duas melhores agremiações do certame estarão travando duelo e serão atração principal da confraternização dos clubes amazonenses de futebol americano. A turma do North Lions estará reunida no Saideira bar Vídeokê no Parque 10 e a delegação do Manaus Broncos acompanhará duelo decisivo no Red Dog Pub, no Vieiralves, ambos na Zona Centro-Sul da capital.

“É um momento único para os amantes do futebol americano de Manaus e atletas, torcedores e simpatizantes do North Lions. Uma oportunidade para todos ficarem reunidos e acompanharem as melhores equipes do planeta”, explicou o presidente e jogador do North Lions, Lucas Alencar.

Para a diretora de marketing do Manaus Broncos, Thais Viegas, o momento de confraternização ao mesmo tempo é classificado como uma estratégia para aproximar os torcedores e atletas. Será a primeira vez que o grupo se reunirá para acompanhar o evento. “Teremos um árduo calendário pela frente, com competições e disputas, nas quais precisaremos do apoio do torcedor. É uma chance de assistir final do Super Bowl e reunir os amigos”, frisou Thais.

Equipes

Em casa, o Atlanta Falcons conquistou a NFC ao massacrar o Green Bay Packers por 44 a 21, no Georgia Dome. Desde 1992 como a casa do time, o local será demolido e a partir da próxima temporada dará lugar ao Mercedes-Benz Stadium.

Com o resultado, pela segunda vez na história a equipe da cidade de Atlanta garantiu vaga na decisão do Super Bowl. A equipe tem como destaque o quarterback Matt Ryan, que é um dos responsáveis pelos lançamentos precisos ao setor ofensivo.

O New England Patriots conquistou o título do AFC e garantiu vaga na final do Super Bowl. Com uma vitória folgada por 36 a 17 sobre o Pittsburgh Steelers, os já tetracampeões chegaram a sua nona final e lutarão pelo pentacampeonato. Destaques do time ficam por conta do wide receiver Chris Hogan e o tetracampeão da competição quarterback Tom Brady, que além de ser marido da brasileira Gisele Bündchen, fará sua sétima decisão.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO