Atletas residentes na Vila Olímpica de Manaus superam a saudade da família em busca dos sonhos

O esforço, a dedicação e as gotas de suor marcam o dia a dia do treino de um atleta. Porém, o caminho do sucesso não se resume a esses elementos. Pelo contrário, vai muito além. Em busca da realização de um sonho, muitos deixam suas famílias e lares e se atiram em uma nova vida.

Nos 347 anos de Manaus, você vai conhecer os atletas que moram no hotel da Vila Olímpica, localizada no bairro Dom Pedro. Eles contam como chegaram à cidade, que sempre está de braços abertos para receber as promessas do esporte do Amazonas e de outros Estados, e falam sobre as superações, alegrias e conquistas nesta terrinha baré.

Um dos hóspedes mais antigos da Vila, o pugilista João Lenon, 23 anos, está prestes a completar 4 anos na “casa do esporte”. Natural de Santarém, no Pará, o atleta saiu ainda criança do Estado vizinho, passando a morar em Roraima. Em Boa Vista, capital roraimense, o atleta começou a treinar boxe. Destaque da modalidade na cidade macuxi, o lutador se transferiu para o Amazonas em busca de mais qualificação.

“Aqui (na Vila Olímpica) oferecem bastante espaço e treinamento. Se não fosse isso, acredito que não estaria mais no esporte. Até porque temos de abrir mão de muita coisa pelo esporte”, declarou o pugilista, completando: “Aqui recebemos alimentação, suporte dos profissionais do Ctara (Centro de Alto Rendimento da Amazônia), e esse apoio é muito importante”, destacou.

Desde 2013 em Manaus, Lenon obteve destaque vencendo praticamente todas as lutas e campeonatos que disputou. Mesmo focado no Brasileiro no mês de novembro, o atleta também passou a dar aulas de boxe na escolinha da Vila. A dedicação com os alunos abriu portas para comandar aulas também em uma conhecida academia da cidade, além de investir na carreira cursando educação física.

“Nesses 3 anos que estou em Manaus tive um aprendizado muito grande. Não queria ser professor e fazer educação física, até pensava em fazer, mas não com a vontade que tenho hoje. Quando vejo a galerinha (alunos da escolinha da Vila) com vontade de aprender, fico muito feliz. Gosto de ensinar e minha vida como profissional mudou muito”, frisou João, deixando escapar a saudade da mãe, que hoje vive em Curitiba.

“É uma saudade grande demais. Muita mesmo, mas aí vem aquela vontade de ser independente e conquistar as coisas”, afirmou.

No quarto reservado para os boxeadores, João tem o mesmo sonho compartilhado por mais dois colegas que pretendem conquistar o Campeonato Brasileiro e viver do esporte. Com quase 3 anos morando na Vila, Israel Santos, de 20 anos, preferiu sair de casa, no Zumbi, na Zona Leste, para morar nas dependências do hotel. A atitude no início contrariada pela família ganhou apoio no árduo caminho de sucesso no esporte.

“Deixei minha casa para ter mais foco nos treinos, além de não perder tempo. Na época, os treinos começavam às 5h da manhã e terminavam às 14h e eu não tinha como vir, por isso decidi morar aqui. Por ser um esporte de luta minha, mãe não gostava, mas ela tenta entender meu lado e todo fim de semana estou lá com ela”, afirmou o atleta, concentrado para o Brasileiro de boxe, no mês de novembro. “Meu foco é ganhar o Brasileiro Juvenil de Boxe. Trabalhei a parte técnica, agora estou trabalhando a resistência e a perda de peso”, concluiu.

Novato na casa, o manauense Victor Lucas, 18, chegou há pouco menos de um mês. Morador do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, o jovem atleta está desde os 12 anos no esporte. Cheio de metas e invicto há 4 anos, Victor teve a oportunidade de integrar os treinos na Vila.

“Estou focado no Brasileiro Juvenil, mas se eu não ganhar, vou fazer faculdade e estudar. Quero ficar aqui até o final do mês, antes do Brasileiro, e vou voltar a estudar. Tive que me ausentar do colégio durante um mês, mas vou fazer as provas depois do Brasileiro. Não vou deixar de estudar e quero fazer educação física”, contou o atleta, que passou a sentir falta da família.

“Com o passar do tempo, vou sentindo mais saudades da família e dos amigos. Mas vou aos finais de semana para casa e depois eu volto. Também fiz amigos aqui, o João é um cara simpático e sempre bato um papo com ele”, disse o caçula da turma, que completa o lar doce lar do Hotel da Vila.



Promessa de Maués

Uma jovem promessa saiu de Maués (Distante a 276 quilômetros em linha reta de Manaus) para morar em Manaus. Incumbida do sonho de se tornar destaque nas competições nacionais do atletismo, Elizandra Soares, 18, já se destaca na base. Campeã brasileira interclubes e dos Jogos Escolares em 2015, a atleta dos 100, 200 e 400 metros quer conquistar o mundo.

E para o feito, ficar há mais de 2 anos longe da família é apenas o combustível para a realização dos sonhos. “Estou com muitas saudades da minha mãe. Não vai dar para eu ir para a minha cidade por causa dos estudos. Vou ter 15 dias de férias e minha mãe vem me visitar. Dá saudade, mas tenho que treinar forte, em dois períodos, de domingo a domingo, para conquistar medalhas e chegar no Pan e Sul-Americano (adulto) no que vem”, afirmou.

Enquanto não recebe os afagos da mãe, Elizandra mata a saudade da família com o ursinho emprestado da amiga de quarto. “Ah… Esse leãozinho é da minha amiga (risos). Durmo com ele. Tomei conta”, sorri a velocista, que além de estudar e dividir o quarto com as amigas de pista, Lissandra e Ana Paula, ocupa o tempo saindo com os amigos e visitando alguns parentes na capital.