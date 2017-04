Atletas rasgam elogios aos treinos de Emily em Manaus

No terceiro dia de treinos da seleção brasileira, foi realizado um trabalho técnico e tático em duas etapas, aberto ao público, sob comando da treinadora Emily Lima, na tarde de quinta-feira (6), no estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade. Com pouco mais de uma hora, a primeira etapa foi realizada em dois campos reduzidos com saída de bola e finalização. Já no segundo momento, as jogadoras participaram de atividades específicas, divididas em cinco setores, sempre aprimorando o lado defensivo e ofensivo.

Segundo a jogadora Maurine, o trabalho da treinadora Emily Lima tem sido bom, pois procura não apenas atividades em campo com o lado técnico e tático, mas acima de tudo, motivar o elenco como um todo nas competições que disputa.

“A treinadora quer bastante vontade, intensidade e que estejamos sempre bem inspiradas para treinar. Graças a Deus, nós estamos fazendo o nosso melhor. Algumas jogadoras que vieram do sub-20 estão se unindo com as outras da principal. Creio que é uma somatória, pois unindo as mais experientes com as mais novas, tem tudo para dar certo”, avaliou Maurine.

Para a jogadora, a mesclagem com outras jogadoras que buscam seu espaço na seleção só vem para contribuir para a continuidade de um trabalho no futuro, pois a experiência é fundamental para compor o grupo nesse momento.

“É diferente, são pessoas diferentes, modos de trabalhar diferentes, mas creio que temos de nos ajudar, para que possamos nos adaptar o mais rápido possível com a filosofia da Emily. Ela é uma pessoa que escuta e pergunta bastante para nós”, justificou.

Uma das novatas da seleção brasileira, a lateral Letícia, que joga no Sporclub Sand, na Alemanha, vê o trabalho realizado por Emily como inovador.

“É um treinamento muito dinâmico, moderno e trabalhando duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, nosso trabalho defensivo, mas também a velocidade para o ataque. É um treinamento muito inteligente. Com certeza isso vai ficar como aprendizado. É um estilo europeu, porém, com as nossas características brasileiras. Temos muito para evoluir com esse tipo de treino”, comemorou.

Carinho

As meninas do Brasil treinam desde terça-feira (4) para o amistoso com a Bolívia, que será disputado no domingo (9), às 19h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, em Manaus. Com a presença de cerca de 540 torcedores, que trocaram um quilo de alimento não perecível por um ingresso, jogadoras e comissão técnica sentiram de perto o carinho do público que acompanhou cada movimento dentro de campo de Marta, Cristiane e companhia.

O amistoso da seleção brasileira feminina com a Bolívia é o início da preparação visando a Copa América de 2018. Para isso, houve a mesclagem de jogadoras da seleção sub-20 com as chamadas carimbadas, com participações em Copas do Mundo, torneio olímpico de futebol e outras competições internacionais.

O último treino da seleção no estádio Carlos Zamith, será hoje (7), às 16h. Depois disso, a equipe canarinho realiza sua atividade amanhã, na Arena da Amazônia, palco da partida com a Bolívia, no domingo.

Paulo Rogério

Com informações da assessoria