Atletas irão testar limites físicos e psicológicos em desafio realizado na Reserva Adolpho Ducke

Uma prova para testar os limites físicos e psicológicos dos competidores. Assim pode ser descrita o 3º Desafio da Reserva Adolpho Ducke, que acontece neste domingo (16), às 9h, na reserva que leva o nome da prova, na Zona Norte de Manaus, sendo seu acesso situado no quilômetro 26 da Rodovia AM-010 (Manaus – Itacoatiara). O evento, realizado pelo Clube de Orientação de Manaus (Cloman), em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), faz parte da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016.

O desafio será disputado por 300 atletas, divididos em quatro categorias, sendo 11 quilômetros masculino, 11 quilômetros feminino, 6 quilômetros masculino e 6 quilômetros feminino. Serão desclassificados os atletas que trocarem o percurso ao qual se inscreveram e abandonarem o balizamento. Ao todo, a prova vai distribuir R$ 700. “Essa competição preza pela desafios impostos da natureza ao ser humano. Desta forma, os participantes podem esperar por trilhas naturais que cortam a área verde, limpas pela coordenação e com eventuais obstáculos naturais, deixados pela organização para caracterizarem a natureza do evento. Uma disputa que testa os limites e necessita de condicionamento físico e também concentração”, destacou o presidente do Cloman, Kleist Praia Mendonça

Para Mendonça, a prova vai proporcionar um momento único aos atletas. “Correr na Reserva é uma oportunidade sem comparação. Imagine estar dentro dela, em suas trilhas, onde somente os pesquisadores trabalham e acompanham a vida do bioma amazônico. Teremos cursos d’água transparentes e as trilhas balizadas, será um desafio para nunca mais esquecer”, disse o titular, ao ressaltar que esta prova só acontece uma vez ao ano.

Retirada do kit

O kit do Desafio será entregue no sábado, dia 15, das 9h às 18h, na Portaria o Bosque da Ciência, INPA. Mediante a apresentação de um documento oficial de identidade com foto, e do recibo original de pagamento da inscrição, o atleta receberá o número de peito e camisa.

Todos os participantes que terminarem o percurso, receberão uma medalha de participação, sendo idêntica a medalha de pódio. A previsão de término da prova é ao meio-dia.

