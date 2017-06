Atletas do Iranduba são convocadas para amistoso entre Brasil e Alemanha

Djeni e Kamilla são dois dos destaques do Iranduba, que faz ótima campanha no Campeonato Brasileiro | Márcio Melo

Destaque no Campeonato Brasileiro Feminino, o Iranduba da Amazônia teve a convocação da meia Djeni e da atacante Kamilla, ontem (19), pela técnica da seleção brasileira, Emily Lima, para o amistoso com a Alemanha, no dia 4 de julho, às 11h45 (de Manaus), no Stadion am Hardtwald, em Sandhausen. A partida faz parte da preparação do Brasil para disputa da Copa América de 2018.

Pela primeira vez convocada para vestir a camisa canarinho, a atacante Kamilla, 22, que chegou no início da temporada para jogar no Iranduba, e já marcou seis gols marcados, se disse emocionada pela oportunidade de ter sido chamada para jogar pela seleção.

“Está sendo uma alegria e não tem como falar, nem explicar como está sendo este momento, parece que não caiu a ficha ainda. É uma alegria imensa no meu coração. É a realização de um sonho, um sonho que está começando a ser realizado de ter sido convocada”, afirmou, lembrando que isso é o resultado de seu trabalho até agora pelo Iranduba.

Após ter sido convocada para os amistosos contra Espanha e Islândia, a meia Djeni parece que agradou à treinadora da seleção brasileira, Emily Lima, e volta para fazer parte da equipe canarinho no amistoso com a Alemanha. Para a jogadora, que atuou por 30 minutos nos dois jogos, a convocação mostra que seu futebol foi visto com bons olhos pela comandante brasileira.

“A Emily já me conhecia do São José-SP, mas nesse tempo que entrei nos jogos, procurei dar meu máximo, porque estava na seleção. Tinha que mostrar a ela que podia contar comigo nas partidas, independentemente do resultado ou adversário, se eu entrasse ela poderia confiar no meu futebol. Fiquei bastante feliz pela confiança dela de me colocar nesses jogos que foram difíceis, mas mostrei meu melhor para ser convocada de novo”, concluiu.

