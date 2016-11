Atletas disputam onze lutas de MMA pelo título de Rei da Selva 8 neste sábado

Enquanto José Aldo Júnior e Conor McGregor batalham pela hegemonia do peso pena no UFC, na terra do ‘campeão do povo’ uma rivalidade parecida movimenta a mesma categoria. Marcos Marajó e Wagner Noronha disputam, no Rei da Selva 8, o cinturão da divisão até 66 kg, num duelo tido como uma verdadeira ‘guerra’ pelos fãs do MMA. O evento acontece neste sábado (26), a partir das 20h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping.

O atleta da SD System/Checkmat, Marajó conquistou o cinturão interino dos penas ao vencer Helderson Filhão no Rei da Selva 7 por decisão dividida. Desta vez, entretanto, ele garante que não vai deixar nas mãos dos juízes.

“Fiz uma grande luta contra o Filhão, venci e, mesmo assim, o público não gostou do resultado. Mas quem conhece o MMA sabe que eu fui superior. Desta vez, não vou deixar nas mãos dos juízes a definição e vou com tudo para nocautear ou finalizar. Esse cinturão unificado vai ficar comigo”, avisou Marajó.

Com cinco vitórias e uma derrota no cartel, Noronha foi campeão na sexta edição ao finalizar Joaquim Polônia. Ficou fora da sétima edição e viu Marajó ‘emprestar’ o cinturão que considera seu por mérito.

“Treinei muito para essa luta e, graças às minhas equipes (Cristiano Mascarenhas MMA e OCS Monteiro), estou pronto para uma verdadeira guerra. Vou defender meu título e sair do octógono com meu cinturão de volta e com mais uma vitória para minha carreira. Agradeço imensamente a Deus por me dar saúde e disposição para poder fazer o que mais gosto, que é lutar”, enfatizou Noronha.

Joice Mara encara Daiany Mota

Uma mudança de última hora no card. Daiany Mota (Renovação Coari Team) entrou na vaga de Joicy Tabosa (Nonato Muay Thai) durante a pesagem. A coariense vai enfrentar Joice Mara da Silva (JMT/CT Manaus Fight), revelação do MMA do Amazonas que busca a segunda vitória consecutiva na carreira.

“Independentemente da adversária, me sinto preparada para fazer um grande combate. Vou buscar impor meu jogo e dar um show para o público que foi ao Plaza no sábado”, comentou Joice Mara, atleta do Team Truda Kimonos.

Caiu uma luta do GP

O Rei da Selva 8 teria 12 combates, mas uma luta caiu após a pesagem desta sexta-feira (25). O confronto entre Weslen Augusto (The Pride) e Diego Barroso (DR Team/Rabello) foi cancelado porque o segundo atleta não bateu o peso estabelecido para o GP do peso palha (52 kg).

Ingresso

Os ingressos para o Rei da Selva 8 custam R$ 40 (cadeira simples) e R$ 70 (cadeira VIP) e já estão à venda nos seguintes locais: Truda Kimonos (rua Major Gabriel, Praça 14, perto do Banco Itaú), e lojas Bibi Cell (rua João Valério, próximo ao Waku Sese, no Vieiralves; e Shopping Boulevard Mundi, avenida Efigênio Sales, no Aleixo).

As mesas para quatro pessoas custam R$ 250. As compras para esse setor devem ser feitas mediante reserva pelos telefones (92) 98175-9845, 98262-2820 ou 99154-1158.

Com informações da assessoria