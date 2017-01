Atletas de Levantamento de Peso participam de curso de aperfeiçoamento

Depois de resultados nacionais expressivos dos atletas do Amazonas em 2016, os praticantes e técnicos de Levantamento de Peso Olímpico (LPO) terão a chance de se aperfeiçoar ainda mais neste ano. A partir desta sexta-feira (20), até domingo (22), acontece o Curso Avançado de LPO.

O evento é destinado a atletas, treinadores, alunos e profissionais de educação física. A ação será no auditório da Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, das 8h até às 17h.

Promovido pela Federação Amazonense de Levantamento de Peso Olímpico (Falo), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), a palestra ficará a cargo de uma das feras do LPO do Brasil, o campeão brasileiro em 1986 e membro da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (Cblp), Jorge José Califrer, que vai aprimorar o conhecimento dos atletas.

“É um curso para especializar e melhorar o nível dos atletas. Vamos fazer muitos estudos sobre treinamento, a ciência no esporte e realizar um acompanhamento para identificarmos o que precisa melhorar. Estamos trabalhando bastante essa parte técnica para que o Amazonas possa ter melhores resultados esse ano. Vai ser uma política nossa em 2017, capacitar eles. O Amazonas está incluindo entre os grandes polos do levantamento de peso do país e não podemos ficar parados”, comentou o presidente da federação de LPO, Francisco Ventilari.

Com um número de inscritos estimado de até 100 pessoas, os organizadores sabem que o momento único poderá refletir nas competições. “Quanto ao professor Jorge ele é um homem vivido, é um dos treinadores da seleção brasileira, treinador da seleção do Rio de Janeiro e trabalhou nas Olimpíadas. O que ele tem para passar para todos nós é excelente. Vamos ter um aprendizado muito grande. Com certeza teremos muito campeões em 2017”, afirmou.

Aqueles que desejarem participar do Curso, as inscrições podem ser feitas pelo telefone (92) 99302 0970, ou realizar até uma hora antes do início do evento, ao valor de R$ 50. Na ocasião, é necessário apresentar um documento com foto.

Terceiro lugar no Brasileiro

O Amazonas foi destaque em 2016 no LPO. A seleção amazonense ficou na terceira posição no Brasileiro de Levantamento de Peso, no Rio de Janeiro, ocorrido no mês de outubro. O Estado também garantiu uma prata e um bronze nas disputas com os melhores de todo o Brasil.

Com informações da assessoria