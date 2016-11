Atletas amazonenses representam o Brasil em Campeonato Sul-Americano de Luta Olímpica na Colômbia

Três atletas amazonenses representarão o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Wrestling, que será realizado de 16 a 19 de novembro, na cidade de Cartagena, na Colômbia. David Moreira, Tasso Alves, Brena Ariane Palheta e o técnico Waldeci Silva, integram a delegação brasileira e embarcam na tarde desta terça-feira (15) rumo à competição.

Estreante no campeonato, Tasso lutará na categoria 74 quilos e afirma que está confiante. Este ano, ele participou de competições importantes fora do Brasil e que garantiram ainda mais experiência, como o Campeonato Mundial de Beach Wrestling, na Croácia, onde conquistou o quinto lugar. Além disso, o atleta fez história ao conquistar o título do bicampeonato brasileiro da modalidade.

“Estou muito feliz com mais uma competição que se aproxima, ainda mais por ser a primeira vez que vou participar de um Sul-Americano. Este ano já competi o Pan-Americano e o mundial da modalidade e consegui uma experiência muito boa internacionalmente. Para a competição na Colômbia, foquei muito nos treinos e estou indo forte. Vou fazer o meu melhor”, disse o atleta revelando que o país anfitrião, Colômbia, é um dos principais adversários do Brasil.

Entretanto, o atleta destaca outros três países da américa latina que também são considerados forte na modalidade esportiva.

“A Venezuela também será uma oponente que terei cuidado. O Equador e o Peru também devem dar trabalho e todo adversário merece atenção. Essa é a competição mais forte da América Latina e é uma honra representar o meu país e ir como um dos principais atletas. Quero ser campeão”, destacou Tasso, que soma quatro anos na Luta Olímpica.

Encarando também pela primeira vez o Sul-Americano pela categoria sênior, David Moreira deve fazer quatro lutas para chegar ao lugar mais desejado do pódio. No entanto, o caminho será cheio de desafios. Porém, o atleta leva a confiança como seu principal amuleto. Até porque, o campeão brasileiro vislumbra a competição como ‘peça’ importante para uma conquista ainda maior, as Olimpíadas de Tóquio 2020.

“As Olimpíadas são compostas de ciclos e todas essas competições que a antecedem são importantíssimas, para que possamos mostrar nosso trabalho a confederação e somar pontos. Sei que tenho uma responsabilidade grande pela categoria sênior, no Sul-Americano, mas estou focado e meu cronograma de treinos vai me ajudar nesta missão. Lá não existem favoritos. Tem que chegar, fazer um bom trabalho e levar a melhor”, comentou David.

Com a responsabilidade de ir como técnico da seleção brasileira, o experiente Waldeci Silva confia nos atletas do Amazonas convocados e espera um bom desempenho da equipe que treina na Vila Olímpica de Manaus. “Eles têm experiência em competições de fora e acredito que os três vão trazer um bom resultado. Não só para nosso Estado, quanto para o Brasil, pois estarão representando toda a nação brasileira. Todos estão afiados e deve vir uma medalha por aí. Quem sabe uma de o ouro, pois temos potencial para isso”, afirmou.

Para participar do evento, os competidores contam com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Com informações da Assessoria