Atleta mirim do Amazonas se torna a terceira melhor na categoria sub-8 do Brasileiro de Karatê

A atleta infantil Kayane Neves Lucena, de 6 anos, conseguiu o terceiro lugar da categoria sub-8 de karatê no Campeonato Brasileiro da modalidade, sediado em Salvador, na Bahia, de 11 a 15 de outubro deste ano. Com o feito, a amazonense agora é a terceira melhor atleta do país na categoria sub-8. A medalha de bronze veio após uma série de confrontos com outras 11 competidoras.

Kayane vem se destacando há pouco mais de um ano, quando passou a se dedicar ao esporte. Apesar da vitória, a pequena karateca não para e vai disputar, no próximo dia 22 de outubro, o Terceiro Circuito Amazonense de Karatê, que acontece em Manaus. Em seguida, a atleta viaja para Boa Vista, em Roraima, onde também vai representar o Amazonas na 4ª etapa do circuito amazonense.

Foco

A rotina de Kayane é extremamente organizada, a pequena se dedica à escola e aos treinos que são diários, de até três horas intercaladas, com preparação especial coordenada pelo professor Whashington Melo, que também é presidente da Federação Amazonense de Karatê.

“ Kayane é muito determinada, tem muita garra, é extremamente focada e sua vida se resume aos estudos e treinos. O bom de tudo isso é que ela faz com amor. Então, se é o sonho dela, nós a apoiamos”, disse Richerle Neves, de 36 anos, mãe de Kayane.

Orgulho

A desenvoltura da atleta e a contínua e rápida evolução é motivo de orgulho entre amigos, familiares, incentivadores e principalmente entre os pais Richerle e Cairo Lucena, que se revezam para organizar a rotina da filha.

“Desde que minha filha começou a fazer karatê, eu parei tudo para me dedicar ao sonho dela. Parei de trabalhar pra viver para ela, que agora é minha profissão. Eu a levo para os treinos, busco, cuido, incentivo e agilizo tudo que for necessário”, declara a mãe.

“Eu acredito muito na minha filha, sem dúvida ela vai ser o grande nome do karatê amazonense, pode acreditar”, promete Cairo.

Mas não é só de amigos, parentes e de pessoas próximas que Kayane Lucena tem apoio, por causa de seu alto rendimento no tatame, a campeã mirim ganhou o apoio do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas (Sinpol-AM) e de outros integrantes da diretoria, que apoiam e patrocinam a atleta.

A meta de Kayane agora é participar das próximas etapas do circuito e levar a medalha de ouro em novembro, na final da competição Amazonense de Karatê.

Priscila Peixoto

EM TEMPO

Leia mais:

Seguranças reagem, evitam roubo e matam suspeito em agência bancária de Iranduba

Seguranças reagem, evitam roubo e matam suspeito em agência bancária de Iranduba

Receita paga nesta segunda restituição do quinto lote do Imposto de Renda 2017