Atleta jamaicano é punido por doping e Brasil herda bronze dos Jogos de Pequim

O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta quarta-feira (25) que retirou a medalha de ouro da Jamaica do revezamento 4×100, nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. O motivo foi a confirmação de doping de Nesta Carter, que disputou as eliminatórias e as finais da competição pelo país da América Central.

De acordo com o COI, a substância encontrada foi a dimetilamilamina, um descongestionante nasal também utilizado, em conjunto com a cafeína, como estimulante e termogênico. O Comitê afirmou que notificou o Comitê Olímpico Jamaicano para que as medalhas sejam devolvidas.

Com isso, o Brasil, que acabou a prova em quarto lugar, herda a medalha de bronze. A equipe brasileira era formada por Vicente Lenílson, Sandro Viana, Bruno Lins e José Carlos Moreira. Com a decisão do COI, o Brasil passa a ter 17 medalhas no quadro geral de 2008: três de ouro, quatro de prata e nove de bronze. Além do Brasil, Trinidad e Tobago (que ficará com o ouro) e o Japão (agora prata) foram beneficiados pela decisão.

Outra consequência da decisão do COI é que Usain Bolt terá uma medalha a menos no currículo. Agora, Bolt terá oito medalhas de ouro olímpicas: 100m rasos em 2008, 2012 e 2016; 200m rasos em 2008, 2012 e 2016; revezamento 4x100m rasos em 2012 e 2016.

Em setembro, o revezamento feminino 4×100 do Brasil já havia herdado uma medalha de bronze por causa da desclassificação da Rússia, também por doping, da competição. À época, Rosemar Coelho Neto, Lucimar de Moura, Thaissa Presti e Rosângela Santos foram premiadas.

O COI também anunciou a perda da medalha de prata de Tatiana Lebedeva. Ela foi prata no salto em distância nos Jogos de Pequim, prova vencida pela brasileira Maurren Maggi. Com isso, a nigeriana Blessing Okagbare ficará com a prata e a jamaicana Chelsea Hammond com o bronze. A substância encontrada nos testes de Lebedeva foi o anabolizante turinabol.

Edgard Matsuki

Agência Brasil