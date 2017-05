Atleta indígena vai à Itália se preparar para o Mundial de Tiro com Arco

Há três anos e quatro meses no Tiro com Arco, o atleta indígena Nelson Silva de Moraes (Inha, na etnia Kambeba), de 17 anos, vem conquistando espaço nacional e internacionalmente. No último mês, faturou ouro no Grand Prix, pela categoria Cadete, no México, e agora se prepara para mais uma missão. Desta rumo à Itália, onde vai participar de um intercâmbio da Seleção Brasileira, mirando a temporada 2017.

O arqueiro, que recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), faz parte do Projeto Arquearia Indígena do Amazonas, desenvolvido pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com a Federação Amazonense de Tiro com Arco, Grupo Bemol/Fogás e Val Group.

Na Itália, o atleta do Centro de Treinamento e Alto Rendimento da Amazônia (Ctara) receberá capacitação por 15 dias dos melhores técnicos do mundo, incluindo do brasileiro Renzo Ruelle, que é ‘velho’ conhecido de Nelson. A preparação será voltada para a seletiva do Mundial, que acontece em julho, no Rio de Janeiro, e visa também o próprio Mundial, que será realizado no mês de outubro, na Turquia.

“Eu já conheço o Renzo, treinei com ele no Rio de Janeiro, e sou muito grato por tudo que fez por mim. Hoje em dia, tudo que venho conquistando, também devo a ele. Estou bem feliz com este intercâmbio e essa preparação da Confederação Brasileira de Tiro com Arco é para massificar o número de competidores na Cadete, pelo Mundial. Acredito que vou aprender muito e isso vai refletir nas minhas próximas competições”, disse Nelson, que mesmo antes de se tornar um atleta profissional do Tiro com Arco, já adquiria ‘experiência’ com a modalidade mesmo sem saber.

“Eu sou da comunidade Três Unidos (60km da capital) e desde muito pequeno lembro de brincar de flecha de tacana. A minha mãe não precisava ensinar, eu fazia sozinho com meus amigos, e de uma brincadeira eu conheci o esporte, que me abriu muitas possibilidades”, comentou o jovem, que atualmente mora no hotel da Vila Olímpica de Manaus, ao citar que de 2016 para cá começou a preencher o passaporte, passando pela Argentina, Costa Rica, Estados Unidos e México, enriquecendo culturalmente.

“É muito bom conhecer outros lugares, poder observar outras culturas e tudo isso levo como aprendizagem e me ajuda até mesmo na escola”, afirmou o estudante do primeiro ano do ensino médio do La Salle, que sempre que volta de viagem passa suas experiências aos colegas de classe.

