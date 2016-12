Atleta do Amazonas vence travessia Almirante Tamandaré

Após 9 anos sem ser realizada, a Travessia Almirante Tamandaré voltou a ser realizada neste domingo, nas águas do Rio Negro. A atleta do Amazonas, Ylse Sasai, foi a campeã na categoria feminino, e o roraimense Flávio Monteiro levou no masculino.

O percurso da prova tinha 8,5km e foi concluído em 1h44m pelo campeão masculino e em 1h57m pela atleta amazonense.

Ao todo, 210 atletas de 11 estados participaram da competição que voltou ao calendário esportivo da cidade.

Campeões

A carioca Ylse Sasai, 46, venceu os 8,5km da travessia em 1h57m de prova. A atleta mora em Manaus e é treinada pelo professor Márcio Soares.

“Já participei de provas em águas abertas, mas nunca de uma travessia com um percurso tão longo. No meio da prova tinha um ponto de banzeiro e esta foi a minha maior dificuldade”, destacou Ylse.

Já o roraimense Flávio Monteiro, 23, que atravessou a linha de chegada após 01h44m, disputou pela primeira uma competição no Amazonas e, mesmo desgastado fisicamente, pretende voltar no ano que vem.

“Eu nado desde meus 11 anos e há sete comecei a me dedicar às águas abertas. Fiquei muito feliz em poder me destacar e não foi fácil, pois o desgaste é grande, mas meu foco agora será vir outras vezes e superar este resultado”, disse Flávio.

Resultados:

Travessia Almirante Tamandaré

1 Ylse Sasai – 01h57

2 Flavia Takada- 02h04

3 Renata Rauen- 02h06

1-Flavio Monteiro

2-Rodrigo Marson

3-Caio Souza

