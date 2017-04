Atleta de Manaus é campeã mundial de Jiu-Jítsu nos Emirados Árabes Unidos

A beneficiária do Bolsa Atleta Municipal, Rita de Cássia Reis, 21, foi campeã mundial de Jiu-Jítsu, nesta quarta-feira (19), pelo Abu-Dhabi World Pro Jiu-Jítsu, realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A atleta recebe apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Faixa Roxa na modalidade, a amazonense foi campeã de um dos principais campeonatos de Jiu-Jítsu do mundo, pela categoria Galo (até 49 kg), ao vencer, na final, a também brasileira Mariana Bravo, que representava a seleção dos Emirados Árabes.

“Eu estou muito feliz com esse resultado. Tive um pouco de dificuldade na aprovação do meu visto, mas graças a Deus deu tudo certo e consegui essa vitória para Manaus. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Manaus que me apoia concedendo o Bolsa Atleta. Sem essa ajuda eu não conseguiria esse título”, declarou ‘Ritinha’, como é conhecida.

Rita de Cássia é um dos principais nomes do Norte do Brasil quando o assunto é esporte de luta. Para ela, o sucesso é fruto de dedicação e trabalho. “Para alcançar meus objetivos eu treino muito. Nos treinos eu tento chegar ao meu limite, sempre buscando melhorar cada vez mais”, ressaltou a campeã.

O secretário da Semjel, Mário Barros, destacou o título conquistado por Rita de Cássia. “Estamos muito contentes com o desempenho da Rita. Nós a apoiamos por meio do Bolsa Atleta e já acompanhamos os grandes resultados alcançados por ela ao longo dos últimos anos. É difícil ela competir, seja em qual for a modalidade e não conquistar uma medalha para Manaus”, finalizou.