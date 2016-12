Ativismo judicial e a crise entre os poderes

As decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em assuntos políticos têm sido, cada vez mais, destaque nos meios de comunicação, e essa atitude suscita o questionamento de que o Judiciário está intervindo demais em temas que deveriam ser discutidos e decididos pelo Poder Legislativo, para receber notoriedade. Para entender como deve ser a postura do Judiciário, é necessário saber que há duas variantes políticas que podem ser seguidas, segundo observou o advogado Lino Chíxaro. A primeira dela trata-se do modelo de intervenção denominado ‘Judicialização da Política’, que leva o Poder Judiciário a decidir sobre questões que geram dúvidas e que não tenham uma interpretação definitiva. A segunda intervenção é a mais radical e recebe o nome de ‘Ativismo Judicial’, que é feito quando não há normas regulamentando e há a necessidade de intervenção.

Ao falar sobre os últimos acontecimentos que nortearam decisões políticas do Supremo, como o caso do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que anulou o ‘pacote anticorrupção’ e determinou nova votação, Chíxaro revela que esse frequente protagonismo do Judiciário em assuntos políticos assemelha-se a um “ativismo fashion”, que se apresenta ao público de forma exagerada. “As intervenções políticas não podem acontecer com muita frequência, se não acaba-se desvalorizando o parlamento, que é representante do povo, que está incumbido de fazer a lei”, disse. Além da desvalorização, o advogado afirma que um dos perigos do ‘Ativismo Judicial’ é a supervalorização do Judiciário, que não possui conhecimento profundo político para tomar decisões e pode se equivocar ao fazer interferências.

Para Chíxaro, a intervenção se faz necessária em assuntos tidos como “espinhosos” em que o parlamento não pode decidir por conta, por exemplo, de políticos com pensamentos extremistas e bancadas religiosas. “O que está ocorrendo no Brasil é que o nosso ativismo é muito fashion. Eu acho que nós estamos em uma fase em que o ativismo virou moda, e isso é muito perigoso para a democracia”, exemplificou.

O advogado defende que o Poder Judiciário deve ser racional e lógico, baseado em normas brasileiras, e não no que a opinião pública deseja. “A opinião pública é volúvel. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Além disso, há o perigo do Supremo de se politizar demais e perder a estatura de tanto intervir na política”, disse, ao lembrar do caso do ministro do STF, Marco Aurélio, que interveio sozinho e pediu o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o que deveria ter acontecido em uma decisão de colegiado.

“Se o Supremo sai da sua função judicial de magistrado supremo do país e vai entrar em um jogo político, ele vai se tonar um protagonista político e estará sujeito a todos as críticas, e isso não é bom para o Poder Judiciário”, acrescentou, ao afirmar que as interferências também são reflexo da instabilidade política no país. “Virou moda perder uma disputa política e ir atrás do Judiciário”.

Questionado sobre os benefícios do “Ativismo Judicial” quando é bem aplicado, Lino Chíxaro diz que com base nos princípios humanos, o Judiciário pode decidir em benefício de homossexuais, transmissão de bens a cônjuges, convivência lícita e filiação afetiva. Já ao falar sobre a “Judicialização da Política”, ele enumera que podem ocorrer determinações em prol de programas de saúde, cirurgias e até em nomeações de aprovados em concursos públicos.

