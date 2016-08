Atividades científicas marcam as comemorações dos 61 anos da Fundação Alfredo da Mata

Como parte das atividades realizadas em comemorações aos 61 anos da Fundação Alfredo da Mata (Fuam), completados no próximo domingo (28), o Programa de Apoio a Iniciação Cientifica (PAIC) apresentou na manhã desta quinta-feira (25), resultados das pesquisas de 14 alunos, sobre diagnósticos de doenças de pele, com foco na atualização em hanseníase, principal área de atuação da entidade.

De acordo com a coordenadora do PAIC, Silmara Pennini, os estudos que passam pelo processo de finalização, poderão ser implantados posteriormente em procedimentos realizados na própria Fundação Alfredo da Mata. A especialista destacou que foram dois anos de pesquisa, em áreas que abrange além da hanseníase, infecções sexualmente transmissíveis, psoríase e câncer de pele.

“Hoje, estamos apresentando todos os resultados das pesquisas realizadas por bolsistas do Paic, nos últimos anos. Ainda não são estudos relacionados a evolução de tratamentos para as doenças, mas sim de diagnósticos mais eficazes. Se é algo que pode ser aproveitado no dia a dia da fundação? Claro que sim. Todos os estudos foram finalizados e serão apresentados justamente para que possamos viabilizar recursos para futuramente aplicarmos nos procedimentos da Fuam”, disse.

Ainda segundo Silmara, entre os temas discutidos no encontro estão a avaliação de teste sorológico, adaptação de pacientes com hanseníase, marcadores moleculares, genéticos e sorológicos na hanseníase, como suporte ao diagnóstico da doença, epidemiologia e georreferenciação, investigação da presença de hiperuricemia nos paciente com psoríase, perfil clinico e epidemiológico da hanseníase em menores de 15 anos, frequência de reações adversas a medicamentos ocasionados por drogas da PQT, avaliação da concordância do diagnóstico de carcinomas basocelulares e espinocelulares utilizando duas diferentes técnicas histopatológicas, susceptibilidade de isolados em ambulatórios e apresentação do gel que realiza o mapeamento da hanseníase na pele.

As atividades de comemorações continuam hoje, no auditório da fundação, com a realização da 7ª Jornada Científica da Fuam – Atualização em Hanseníase, que contará com a presença de especialistas em doenças de pele, que atualmente são destaques no cenário local e nacional.

Por Gerson Freitas