Atividade humana acelera degradação dos oceanos, alerta ONU

A advertência da ONU foi divulgada nesta quinta, durante a Conferência dos Oceanos

A degradação dos oceanos aumentou drasticamente nos últimos anos devidos ao impacto acumulado de atividades humanas como a poluição, a pesca excessiva e as emissões de gases nocivos, advertiu nesta quinta-feira (8) a Organização das Nações Unidas (ONU). A informação é da agência EFE.

“O futuro dos nossos oceanos está ameaçado pela mudança climática, a acidificação, a contaminação, as práticas pesqueiras insustentáveis e destrutivas e a falta de capacidade para fazer frente a estas ameaças”, assegurou o secretário-geral, António Guterres, em um comunicado no Dia Mundial dos Oceanos.

Durante a Conferência dos Oceanos, realizada na sala da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, Guterres lembrou que o uso sustentável dos recursos marítimos é “crítico” para alcançar objetivos ecológicos e econômicos, em um momento em que a capacidade dos oceanos de absorver o impacto das atividades humanas “está muito perto ou chegou a seu limite”.

“Os oceanos regulam o clima, geram oxigênio e nos dão os ecossistemas, a energia e os minerais. A vida que emana da sua superfície e ao longo das costas é uma fonte de alimentos e medicamentos”, destacou o chefe da ONU.

O evento de três horas contou com discursos de governantes, cientistas e membros das ONGs que buscam conscientizar sobre a responsabilidade no cuidado do meio ambiente marítimo.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE