Atiradores não encontram alvo, matam adolescente e deixam pais da vítima feridos no Zumbi

A polícia acredita que o crime foi motivado por uma briga do tráfico de drogas – Daniel Landazuri

O estudante Joab Galvão Vieira, de 15 anos, foi assassinado com três tiros nesta quarta-feira, na rua Chico Mendes, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus. Os pais de Joab, José Raimundo Correa Vieira, 52, e Ângela Maria Galvão de Souza, 58, também foram atingidos por disparos e ficaram feridos. Nenhum dos três era alvo dos atiradores. De acordo com a polícia, os suspeitos invadiram a casa da família com o objetivo de matar o irmão mais velho, de 22 anos, que não teve o nome divulgado.

“Só ouvimos os disparos e depois vimos os homens fugindo”

De acordo com testemunhas, quatro homens armados entraram na casa da família e fizeram vários disparos. Os suspeitos fugiram de um carro e uma motocicleta.

“Só ouvimos os disparos e depois vimos os homens fugindo, foi quando vizinhos entraram na casa e socorreram eles”, contou um morador do Zumbi que, com medo de represálias, pediu para não ter o nome divulgado.

O pai de Joab foi atingido por um disparo na boca e a mãe teve o pescoço ferido.

Leia também: Mais de 50 tiros acertam casa onde homem foi executado no Zumbi

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos procuravam o irmão de Joab por causa de uma briga do tráfico de drogas. No momento que os suspeitos invadiram a casa da família, o adolescente se assustou, tentou fujir pela janela e foi atingido nas costas. Os pais foram tentaram defender o estudante e também foram feridos.

Segundo um parente das vítima, que não quis se identificar, o irmão mais velho estava em Manaus há oito meses. “Ele foi para o interior porque estava sendo ameaçado, mas descobriram que ele havia retornado e acreditamos que vieram atrás dele”, contou.

O adolescente e os pais foram socorridos e levado para o Hospital Pronto-socorro João Lúcio, também na Zona Leste, mas o estudante não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois na unidade de saúde. O estado clínico de José e Ângela ainda não foi divulgado. O caso foi registrado no 25° DIP.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais

‘Loira’ suspeita de tráfico é baleada no Zumbi e aceita Jesus antes de morrer

Por não aceitar divórcio, homem mata mulher após relação sexual no Zumbi

Taxista que ajudava polícia em investigação é morto durante corrida na Zona Sul de Manaus