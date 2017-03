Atiradores matam dois e deixam adolescente ferido na Alvorada

Saymon Azevedo de Souza, 27 anos, e Thiago Conegundes Nogueira, 25, foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira (22), na rua Loris Cordovil, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste. Um adolescente de 16 anos também ficou ferido.De acordo com a Polícia Militar, o crime pode ter sido motivado por uma disputa por território do tráfico de drogas entre grupos rivais de uma mesma facção criminosa, a Família do Norte.

Ainda segundo informações da PM, as vítimas estavam em frente a um bar, possivelmente vendendo drogas, quando quatros homens encapuzados e armados chegaram em um carro cinza de modelo Chevrolet Cruze, fizeram os disparos e fugiram do local.

Saymon foi atingido com quatro tiros que acertaram o abdômen e o rosto, já Thiago, foi alvejado com um tiro nas costas. O adolescente foi atingido nas pernas. Os três foram socorrido por familiares e encaminhados ao SPA da Alvorada. Saymon e Thiago não resistiram aos ferimentos e morreram logo depois de dar entrada na unidade de saúde, já o adolescente foi atendido e já recebeu alta médica. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações que familiares das vítimas repassaram à Polícia Cívil, Saymon recebia ameaças constantemente, e a família acredita que ele foi morto por ser suspeito de ter envolvimento com o latrocínio que vitimou um policial militar. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO