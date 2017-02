Atirador encapuzado mata homem no Santa Etelvina

O estudante Cleison Mauricio de Souza, 19, foi assassinado, por volta das 21h, desta quinta-feira (2), na rua da Felicidade, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. O suspeito estava em uma motocicleta e usava um capuz de cor azul sobre o rosto.

Testemunhas relataram a polícia que, Cleison estava na rua quando foi surpreendido por um homem, que ainda não foi identificado. A vítima foi atingida com três tiros, sendo que dois acertaram a região do tórax e um o pescoço. Moradores informaram que ele ainda conseguiu correr do suspeito e pediu ajuda dos vizinhos.

“Ele chegou a pular o muro da casa de uma vizinha e foi parar lá na outra rua. As pessoas ainda tentaram socorrer ele e o levaram para o pronto-socorro”, relatou uma moradora, que preferiu não se identificar.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar na unidade de saúde. O corpo de Cleison foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime tem característica de execução e pode ter sido motivado por um acerto de contas. Cleison era usuário de drogas e comercializava entorpecente na área onde foi morto.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO