Atirador em carro vermelho fere três pessoas na Zona Norte

Duas mulheres e um homem foram baleados, na noite desta sexta-feira (18), em frente à uma residência, localizada na rua Ibicaré do conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O autor dos disparos ainda não foi localizado. Ele fugiu em um carro vermelho de modelo e placas não identificadas.

Leia também: Criminosos em carro preto tentam matar idoso que receberia R$ 150 mil na Zona Leste

Segundo um tenente da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ainda não há informações precisas sobre o crime. “Quando chegamos no local apenas fomos informados por alguns moradores que as vítimas estavam em frente de casa, quando um carro vermelho parou próximo ao local e um homem efetuou vários disparos”, disse o oficial.

As vítimas estavam em frente de casa

Ainda segundo o tenente, os PMs não chegaram a ver as vítimas no local do crime. “Quando chegamos eles já tinham sido levados para um hospital. Não temos mais informações sobre o crime e nem sabemos informar em qual hospital estão, pois o socorro não foi solicitado pela nossa equipe”, concluiu.

O crime possivelmente ocorreu entre 22h e 22h30, porém os PMs não souberam informar com precisão o horário. Já no Centro Integrado de Operações e Segurança (Ciops) até as 22h50 não havia registro da ocorrência no sistema.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia mais:

PM troca tiros com assaltante em mercadinho no Petrópolis; os dois foram baleados

Taxista e irmão são baleados no CSU do Parque 10; um morreu

Polícia desmente tiroteio e queima de fogos em comemoração de traficantes em Manaus