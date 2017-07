Atirador desconhecido mata dois suspeitos de assalto na Cidade Nova

Um atirador, não identificado, apareceu na avenida, matou os dois suspeitos e fugiu do local – Divulgação

Assalto em uma concessionária de motos, na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, acabou em troca de tiros e na morte de dois homens na tarde desta sexta-feira (14). O autor dos disparos ainda não foi identificado. Um motorista da empresa Uber, Alexandre Gonçalves, de 29 anos, ficou no fogo cruzado e teve o carro invadido pelos suspeitos.

De acordo com testemunhas, os dois homens efetuaram assalto e na fuga foram atropelados por uma picape. Em seguida, houve troca de tiros e os suspeitos fugiram, tentando entrar em carros de passeio que estavam na via. Na correria, eles acabaram entrando no carro de Alexandre.

Segundo o motorista da Uber, ele conseguiu sair do carro quando os homens invadiram, porém havia uma passageira no veículo. Ele retornou e conseguiu resgatá-la. Ainda segundo o motorista, ela não teve ferimentos.

Em seguida, um atirador, não identificado, apareceu na avenida, matou os dois suspeitos e fugiu do local.

