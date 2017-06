Atirador deixa congressista e várias pessoas feridas nos EUA

Várias pessoas ficaram feridas, entre elas o congressista republicano Steve Scalise, durante um ataque com tiros ocorrido nesta quarta (14), na cidade de Alexandria, no Estado americano da Virgínia, nos arredores da capital Washington. A informação é da Agência EFE.

O ataque aconteceu, segundo as informações preliminares, durante um jogo de beisebol entre membros do Partido Republicano.

Além de Steve, outros congressistas estavam no local da partida e, alguns deles, relataram a emissoras americanas que há mais feridos no ataque. O atirador, segundo essas informações dadas à jornalistas locais, usava uma uma espingarda e efetuou vários disparos até ser contido pela polícia local.

Logo após o ataque, o porta-voz da Casa Branca se manifestou, no twitter, sobre o ataque em nome do presidente Donald Trump e do vice.

Com informações da Agência Brasil.

EM TEMPO