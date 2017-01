Bateria foi a causa de explosões do Galaxy Note 7, afirma Samsung

Samsung, a maior fabricante de telefones do mundo, atribuiu nesta segunda (23) a problemas nas baterias as falhas ocorridas com celulares da linha Galaxy Note 7.

Uma investigação interna e outra independente “concluíram que as baterias foram a causa dos incidentes do Note 7”, disse a companhia em um comunicado.

Inicialmente, a Samsung havia convocado recall de 2,5 milhões de Galaxy Note 7 em setembro do ano passado. A companhia tinha identificado a causa das explosões como um problema no processo de fabricação em um de seus fornecedores -mais tarde identificada como a afiliada Samsung SDI Co.

No entanto, novos aparelhos Galaxy Note 7 com o que a Samsung tinha dito serem baterias seguras, de um fornecedor diferente, continuaram explodindo, forçando a companhia a suspender as vendas e a lidar com um revés de 6,1 trilhões de wons (US$ 5,2 bilhões) em seu lucro operacional por três trimestres.

Em outubro, a empresa disse que ia examinar todos os aspectos do telefone, incluindo o desenho do hardware e do software. A Samsung afirmou ainda que contrataria empresas terceirizadas como parte da investigação.

FolhaPress