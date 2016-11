Atentados no Iraque deixam ao menos 18 mortos

Ao menos 18 pessoas morreram e 30 ficaram feridas neste domingo (6), em ataques suicidas em duas cidades ao norte de Bagdá, indicaram as autoridades.

Um suicida detonou uma ambulância em Tikrit, enquanto outro explodiu um veículo no estacionamento de uma mesquita em Samarra, acrescentaram as fontes.

Segundo a agência Reuters, o Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria dos ataques.

As forças iraquianas lutam atualmente para tomar Mossul do EI, último grande reduto dos extremistas no país.

O EI lançou uma série de ataques desde o início da operação em Mossul, em 17 de outubro, em uma tentativa de atrair as forças iraquianas à margem da batalha.

Folhapress