Atentado reivindicado pelo Estado Islâmico mata 34 e fere 61 no Iraque

Pelo menos 34 pessoas morreram e outras 61 ficaram feridas em um atentado suicida neste sábado (15) no distrito de Al Shaab, em Bagdá, capital do Iraque. Segundo informações divulgadas pela agência de notícias Ansa, o ataque ocorreu no momento em que um grande grupo de fiéis xiitas celebrava o dia da Ashura, que marca o martírio do imã Hussein, neto de Maomé.

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI), de orientação sunita, reivindicou o atentado. O EI controla parte do norte do Iraque, mas vem perdendo terreno para o Exército do país, que é apoiado pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

Nos próximos dias, Bagdá deve iniciar uma ofensiva para reconquistar Mosul, principal reduto dos jihadistas em solo iraquiano.

