Atentado em Cabul mata pelo menos 80 e fere 350

Pelo menos 80 pessoas morreram e 350 ficaram feridas em um atentado com carro-bomba ocorrido nesta quarta-feira (31), em uma área de alta segurança de Cabul, capital do Afeganistão, perto do palácio presidencial, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do governo. O balanço foi divulgado pelo Ministério de Saúde Pública.

Os novos números foram confirmados à Agência EFE pelo porta-voz do ministério, Ismail Kawusi. A explosão ocorreu em uma área próxima às embaixadas da Alemanha, Turquia e Japão, afirmou outro representante ministerial, Wahidullah Majroh.

O porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid, disse que as primeiras investigações apontam que o veículo, um pequeno caminhão do serviço de rede de esgoto, foi carregado de explosivos e detonado em uma região de bastante movimento.

“O alvo não está ainda claro, mas foi perto da embaixada da Alemanha”, afirmou o porta-voz da polícia, lembrando que o local está cercado e que as investigações continuam. A forte detonação foi ouvida em vários pontos da cidade.

