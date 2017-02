Atentado com carro-bomba mata pelo menos 42 pessoas na Síria

Pelo menos 42 pessoas, em sua maioria rebeldes sírios, morreram em um atentado com carro-bomba ao nordeste de Al-Bab, reduto do grupo Estado Islâmico, retomado na véspera das mãos dos extremistas, segundo informou nesta sexta-feira (24) a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As informações são da Rádio França Internacional.

“Menos de 24 horas após a derrota do grupo Estado Islâmico, um terrorista suicida atacou duas sedes dos rebeldes na cidade de Susian, ao nordeste de Al-Bab, na região norte da Síria”, afirmou Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório.

Os rebeldes sírios, apoiados pela Turquia, conquistaram na quinta-feira (23) a cidade. Os dois quartéis-generais dos rebeldes ficam próximos um do outro. Susian fica a apenas 8 quilômetros de Al Bab, a última grande cidade que ainda estava sob poder no Estado Islâmico na província de Aleppo, no norte da Síria.

O atentado também deixou muitas pessoas gravemente feridas, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que tem uma ampla rede de fontes em todo o país.

As forças turcas e os rebeldes sírios iniciaram em 10 de dezembro de 2016 uma ofensiva militar para reconquistar a cidade de Al-Bab, que fica 25 quilômetros ao sul da fronteira turca. A retomada da cidade é uma grande vitória para Ancara, que iniciou em agosto uma operação militar no norte da Síria para expulsar os extremistas das proximidades de sua fronteira.

Agência Brasil

Com informações da Rádio França Internacional