Atendimento oftalmológico gratuito beneficiará mais de 150 motorista de ônibus em Manaus

No mundo, 23% dos motoristas e trabalhadores que se deslocam em grandes metrópoles têm problemas de visão não corrigidos; 60% dos acidentes de trânsito estão relacionados à falta de correção visual e, depois dos 40 anos de idade, as chances de ocorrerem doenças oculares, visão não corrigida e cegueira são triplicadas a cada 10 anos, de acordo com estudo do Vision Impact Institute – organização mundial dedicada às questões socioeconômicas relacionadas à visão.

Diante de dados alarmantes, a Essilor da Amazônia, unidade fabril do Grupo Essilor, fabricante mundial de lentes de óculos, promove amanhã (8), atendimentos oftalmológicos gratuitos para aproximadamente 150 motoristas da empresa de ônibus público Global Green. O atendimento será dividido em dois turnos, a partir das 8h, com encerramento previsto para as 17h.

O evento tem por objetivo, também, celebrar o Dia Mundial da Visão, comemorado mundialmente toda segunda quinta-feira de outubro, e pretende doar, aproximadamente, 100 pares de lentes para casos em que seja necessária a correção visual. A ação terá suporte do Centro de Diagnóstico Oftalmológico da Amazônia (Cedoa), que utilizará clínica móvel para oferecer os exames aos motoristas dentro da garagem da Global Green. Atuando diretamente como parceira, a Ótica Avenida doará as armações e fará as montagens dos óculos gratuitamente. “O objetivo desta ação é vivenciar e colocar em prática a missão da Essilor, melhorar vidas por meio da visão. Conscientizando estes trabalhadores e o público em geral sobre a extrema importância dos cuidados com os olhos, afirmou Soraia Albuquerque, gerente de Recursos Humanos da fábrica.