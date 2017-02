Atendimento no HUGV recomeça nesta segunda

Mais de 50 dias após a data marcada para o início de suas atividades, o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) será reinaugurado hoje (13), a partir das 11h. Com a reinauguração, as internações que haviam sido paralisadas voltarão a funcionar.

O hospital, cuja capacidade atual é de 150 leitos, pretende ainda lançar novos serviços durante o evento de abertura.

Inaugurado no dia 25 de novembro, o hospital universitário tinha data marcada para o início de suas atividades para a segunda quinzena de dezembro, entretanto, por conta de uma infestação de fungos nos modulados, o início das atividades da unidade hospitalar teve de ser cancelado.

A assessoria da HUVG informou que, o hospital estava funcionando apenas com o ambulatório, instalado no antigo prédio anexo da unidade hospitalar, com atendimentos de consultas médicas e exames agendados, primeiros socorros e realização de pequenos curativos.

Investimentos

Com o investimento de R$ 25 milhões em aparelhagem médica, os atendimentos oferecidos são destinados em clínica pediátrica, clínica cirúrgica e médica, ginecologia e obstetrícia e um aparato completo de diagnóstico por imagem com salas de raios-X telecomandado, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia e endoscopia digestiva, entre outros.

Dos 300 leitos instalados na nova estrutura, mas apenas 156 funcionarão inicialmente devido à ausência de recursos humanos, pois o Ministério da Saúde ainda não liberou o edital para o concurso público envolvendo o HUGV e outros hospitais no Brasil.

Estrutura

O HUGV mantém aproximadamente 950 profissionais de saúde, entre médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos. Na primeira etapa do prédio são 13 pavimentos, onde comportam a UTI, Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização, quatro andares de Enfermaria, garagem para 420 veículos e um heliporto disponível 24 horas.

No total, são 33 mil metros quadrados de área construída somando as duas etapas.

