Atendimento no HUGV começa no dia 13 de fevereiro

O novo prédio do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) vai iniciar atendimento ao público, no dia 13 de fevereiro, conforme informação da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A nova unidade, que foi inaugurada no dia 25 de novembro de 2016, precisou passar por nova higienização por conta de uma contaminação por fungos nos móveis do novo prédio.

“O atraso na entrega dos transformadores e a higienização de móveis para a eliminação de fungos foram os principais responsáveis pelo replanejamento das etapas do cronograma de limpeza fina e ultrafina da unidade médica, condição indispensável para segurança de pacientes”, informou a Ufam.

Após a conclusão dos procedimentos necessários, o hospital possui a média de 7 mil atendimentos ambulatoriais mensais e receberá a população para consultas.

Ainda de acordo com a assessoria, a nova estrutura permitirá a continuidade nos serviços já oferecidos nas áreas da saúde e educação.“O novo HUGV vai ampliar os serviços por meio da realização de novos exames e especialidades médicas”.

Investimento

A nova estrutura tem 13 andares, com Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização, quatro andares de Enfermaria, garagem para 420 veículos e heliporto.

Bárbara Costa