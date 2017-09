Atendimento da Defesa Civil na Parada gay é cancelado em Manaus

Milhares de pessoas aguardam parada gay em Manaus – Divulgação

O atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas no Esquenta da 17ª edição da Parada do Orgulho LGBT foi cancelado. O motivo da suspensão foi o cancelamento de uma outra ação social que aconteceria dentro da programação do evento. Contudo, o evento permanece no próximo dia 10 de setembro.

A Parada gay será realizada na Avenida Sete de Setembro (ao lado da loja C&A), Centro de Manaus, a partir das 17h, com as apresentações musicais e culturais programadas anteriormente.

A ação social será realizada no dia da Parada do Orgulho LGBT, prevista para o dia 01 de outubro, na Ponta Negra. Segundo os organizadores do evento, como o Esquenta da Parada do Orgulho LGBT já havia sido adiado do dia 27 de agosto para o dia 10 de setembro, acabou sendo remarcado para a Semana da Pátria. Os feriados dificultaram a reorganização da ação social.

Com informações da assessoria

