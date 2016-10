Atendendo legislação eleitoral, José Ricardo presta contas da campanha eleitoral ao TRE-AM

Na tarde desta segunda-feira (31), o deputado estadual José Ricardo Wendling (PT) e Yann Evanovick (PCdoB), candidatos a prefeito de Manaus e vice, respectivamente, na eleição municipal 2016, entregaram a prestação de contas eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

“Hoje apresentamos a prestação de contas da campanha, portanto, dentro do prazo determinado pela legislação eleitoral. Nós contamos com a doação de muitos amigos e simpatizantes, tudo devidamente comprovado conforme exigência legal. Somos muito gratos pelo apoio de cada um que acreditou em nosso projeto de governo”, disse José Ricardo, destacando também que eles foram os únicos candidatos que fizeram uma declaração escrita contra o uso do ‘Caixa 2’.

