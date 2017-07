Atenção você que pega as linhas 002 e 032, a partir de sábado as rotas serão alteradas

As mudanças foram feitas após várias reclamações dos usuários – Márcio Melo

As linhas de ônibus 002 – Interbairros II e 032 – Comunidade Vitória Régia/T3 terão os itinerários alterados a partir deste próximo sábado, (29). As mudanças foram definidas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), com o objetivo de melhorar a eficiência da operação das linhas.

No caso da linha 032, a alteração foi definida após reinvindicações de moradores da comunidade Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Os representantes do bairro sugeriram uma rota considerada viável pelos técnicos da SMTU.

Os ônibus cumprirão o itinerário normal até a avenida Mulateiro, no bairro Santa Etelvina, e, a partir daí, passará pelas ruas Genipapo, Guaraná, Palmeiras, retornando a Avenida Mulateiro para cumprir a rota até o Terminal 3, no bairro Cidade Nova.

Já a mudança na 002, linha circular que atende diversos bairros de Manaus, será em relação ao Terminal da Constantino Nery (T1) e o Centro. A intenção é otimizar o tempo de viagem, proporcionando mais agilidade ao itinerário da referida linha.

Os ônibus seguirão o trajeto normal até a avenida Álvaro Maia e passarão a atender as ruas Comendador Clementino, Japurá, Major Gabriel, Avenida Tarumã, e partir daí, cumpre o itinerário normalmente, sem fazer integração do T1 e passar pelo Centro.

