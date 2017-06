Atenção, não leve multa à toa! Faixa Azul volta a ser exclusiva na Torquato Tapajós

Um acidente obrigou a prefeitura a liberar a faixa de circulação de ônibus para veículos comuns – Divulgação

A Faixa Azul da avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus, voltou a ficar exclusiva para o transporte coletivo por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (30). A faixa havia sido liberada, no sentindo bairro, após um caminhão que fazia transporte de piscinas de fibra bater em uma passarela na noite de quinta-feira (29).

Com o impacto da colisão, algumas piscinas caíram da carroceria do caminhão e foram parar no meio da via, causando retenção no tráfego de veículos no local. Além da avenida Torquato Tapajós, o acidente prejudicou o trânsito nas avenidas Djalma Batista, Constantino Nery e Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife).

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), afirmou que a Faixa Azul foi liberada após a retirada de todas as piscinas da via.

