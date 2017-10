Atenção motoristas: o acesso ao conjunto Beija-Flor é alterado nesta terça

Na tarde desta terça-feira (17), o acesso para o conjunto Beija-Flor, no Parque das Laranjeiras, será alterado para dar fluidez ao trânsito na avenida Professor Nilton Lins, zona Centro-Sul de Manaus.

Os veículos que seguem no sentido Centro bairro pela Nilton Lins, não poderão entrar à esquerda em direção ao conjunto Beija-Flor e deverão seguir para fazer o retorno, mais adiante, na mesma avenida.

E os ônibus terão que fazer o retorno nas ruas que contornam a Praça de Alimentação (ruas Bahia e Rio Grande do Sul) e depois retomam a Av. Professor Nilton Lins, a partir de onde seguem com o itinerário normal por dentro do conjunto Duque de Caxias em direção ao bairro.

No sentido bairro Centro não haverá alteração da rota atual dos coletivos. Os veículos de passeio seguirão pela Nilton Lins e poderão entrar à direita na Barão de Indaiá.

As mudanças feitas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), também atendem recomendações da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), que trabalha na criação de uma nova alça de retorno definitiva no local.

Com informações da assessoria

