Atenção meninas: Yet Go lança categoria para motoristas mulheres com clientela feminina

O aplicativo de mobilidade urbana Yet Go, disponível em Manaus, lançou a categoria Yet Go Mulher, um serviço que permite que a passageira escolha ser atendida por uma motorista mulher. A iniciativa atende ao desejo de milhares de usuárias do App que buscam uma viagem com mais segurança e comodidade.

Por enquanto, a novidade está disponível somente para o dispositivo Android. A previsão é que no dia 15 de setembro seja lançada a opção para o IOS.

Para se cadastrar, a motorista deve acessar o site www.yetgo.com.br e apresentar um “nada consta” de antecedentes criminais e estar com a documentação pessoal e do veículo em dia. Além disso, o veículo tem que ser acima de 2008 e bem conservado.

A profissional pode escolher o seu horário de trabalho e não há contrato de exclusividade, podendo trabalhar, ao mesmo tempo, para outras empresas do segmento e até mesmo para frotas de taxis. “O Yet Go fará 1 ano em novembro. Felizmente, nunca tivemos denúncia de abuso ou assédio por parte dos nossos motoristas. No entanto, lançamos a categoria por saber que muitas mulheres sentem medo de solicitar um taxi ou um aplicativo por causa do motorista”, comenta Alberto Souza Junior, sócio fundador da empresa.

As tarifas são as mesmas ofertadas pelo tradicional serviço do aplicativo de mobilidade urbana: R$ 1,70 para o carro comum e R$ 2,00 para o carro de luxo, a cada quilômetro percorrido. A tarifa base é de R$3,00. Comparando com a bandeira 1 do táxi comum, ao utilizar o serviço pelo aplicativo, os usuários têm uma economia de até 40%.

Sobre o Yet Go

Lançado em novembro de 2016, o Yet Go, sistema de franquia e aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro já está presente em todas as capitais, oferecendo valores mais baratos na corrida, com serviços de carro comum, executivo, mototaxi e motofrete.

Rival do Uber, a empresa oferece uma série de promoções, não trabalha com tarifa dinâmica, não cobra tarifa de cancelamento da corrida e mantém fixo o preço do quilômetro rodado. Por enquanto, a forma de pagamento é feita somente em dinheiro.

Todos os motoristas estão isentos de 100% da taxa de pagamento, no 1º mês da prestação de servioço para a empresa. Se forem bem avaliados pelos usuários, terão redução na taxa de 25% que será cobrada pela empresa a partir do segundo mês de operação.

