Atenção às mulheres é prioridade em plano de governo de Silas

O candidato a prefeito de Manaus, Silas Câmara, reuniu uma multidão de lideranças femininas no fim de semana. As mulheres também serão prioridade na gestão de Silas e coronel Amadeu, de acordo com o plano de governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Entre as principais propostas estão para a área de saúde, moradia, empreendedorismo e criação de vagas em creches.

“São muitos os projetos que vão beneficiar as mulheres de Manaus, sejam mães, jovens ou idosas. A ampliação da oferta de creches na cidade é uma delas. Tenho certeza que isso irá tocar o coração das mães. Ao invés de prometer construir mil ou cem creches, vamos fazer parcerias com o terceiro setor para aproveitar espaços já existentes nos bairros”, explicou Silas.

As carretas da mulher serão ampliadas e fortalecidas. “Além delas, também serão criadas as carretas da criança e as carretas do idoso, beneficiando todos que não têm acesso aos serviços de atenção básica”, resumiu o candidato.

Parlamentar experiente, com cinco mandatos como deputado federal, Silas planeja criar também o Viver Melhor Comunitário, que vai reformar e adaptar a residência de pessoas com deficiência e adquirir os equipamentos necessários a proporcionar mais conforto as mesmas.

“Na saúde, as UBSs serão reestruturadas e mobiliadas com os profissionais necessários para propiciar um atendimento de excelência a comunidade. Para isso, serão contempladas com: Pediatras, Clínicos Gerais, Obstetras, Dentistas, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem e Agentes Administrativos suficientes à demanda”, indicou Silas.

Para as jovens empreendedoras, o Projeto Caboclo Bom vai organizar e capacitar a economia informal. Já o Startup Manaus vai capacitar os jovens na produção de tecnologia (software, aplicativos, etc.) e encubar novas empresas de tecnologia, visando impulsionar o crescimento da produção de conhecimento tecnológico para os jovens da cidade.

