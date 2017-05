‘Até parece que chegamos aqui para destruir trabalhadores’, diz Temer

O presidente Michel Temer fez nesta terça-feira (9) um discurso a portas fechadas no Palácio do Planalto em que disse ver uma “luta política” contra seu governo e que não chegou ao cargo para “destruir trabalhadores”.

Segundo Temer, o primeiro momento dessa disputa política foi a “alegação do golpe” contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e, agora, sua gestão sofre com a campanha contra as reformas trabalhista e previdenciária, alvo de resistência, inclusive, entre integrantes de sua base aliada.

Em defesa das propostas, ambas em tramitação no Congresso, Temer admitiu que a reforma da Previdência é “saborosa para a oposição e amarga para a situação” e disse que as mudanças nas leis trabalhistas não retiram direitos dos trabalhadores. “As mentiras alardeadas têm sido brutais”, declarou.

“Vejo uma luta política. A questão trabalhista é uma luta politica. Com todas as vênias, não há violação alguma a direito algum, é que as pessoas acham que, se não tiver na lei, não vale”, declarou Temer, segundo a reportagem apurou junto a participantes do encontro.

“Até parece que chegamos aqui para destruir os trabalhadores. O destino me colocou aqui, Deus me colocou aqui para cumprir uma missão difícil, complicada”, completou Temer.

O discurso foi feito em reunião convocada pelo presidente para pedir apoio às reformas e também para tentar pacificar o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), que tem feito críticas duras e públicas ao governo.

Renan, por sua vez, não foi tão duro como é em público diante de Temer mas disse que é preciso “saber até onde ir” na defesa das reformas que, segundo ele, têm compromisso com o “capitalismo selvagem”.

