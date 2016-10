Até 2020, Amazonas precisa de 168 mil trabalhadores qualificados para a indústria

O Amazonas terá de qualificar 168.163 trabalhadores em ocupações industriais nos níveis técnico, superior e de qualificação entre 2017 e 2020.

Esses profissionais trabalham na indústria ou em atividades de serviços ou comércio que atendem direta ou indiretamente ao setor industrial.

As áreas que mais vão demandar formação profissional no Estado, nos próximos quatro anos, devem ser construção civil (42.616), meio ambiente e produção (35.224), energia elétrica (28.876), metalmecânica (23.832), alimentos (10.533), veículos (8.568), petroquímica e química (5.356), tecnologias de informação e comunicação (4.718), vestuário e calçados (2.966), papel e gráfica (1.895), madeira e móveis (1.661), pesquisa, desenvolvimento e design (1.117) e mineração (801).

Os dados fazem parte do Mapa do Trabalho Industrial 2017-2020, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para subsidiar o planejamento da oferta de formação profissional da instituição. A pesquisa também pode apoiar os jovens brasileiros na escolha da profissão e, com isso, aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho. Em todo o Brasil, será necessário qualificar 13 milhões de trabalhadores em ocupações industriais nesse período.

A demanda por formação inclui a requalificação de profissionais que já estão empregados e aqueles que precisam de capacitação para ingressar em novas oportunidades no mercado. “O estudo demonstra a vitalidade do mercado de trabalho no Brasil no horizonte dos próximos quatro anos. Profissionais qualificados terão mais chance de aproveitar as oportunidades que surgirem quando a economia voltar a crescer e as empresas retomarem as contratações”, afirmou o diretor-geral do Senai e diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi.

Formação

Para se tornar um técnico, o profissional precisa fazer um curso com carga horária entre 800 horas e 1.200 horas (1 ano e 6 meses). Esses cursos são destinados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio e, ao final, o estudante recebe um diploma.

Conforme especialistas responsáveis pela elaboração do Mapa, a área de meio ambiente e produção lidera a demanda por profissionais com formação técnica, entre outros fatores, porque as empresas passaram a ter maior controle sobre os impactos ambientais dos processos produtivos diante de mudanças recentes na legislação. Além disso, ganhos de produtividade podem ser obtidos com a melhoria na gestão do processo produtivo, medida importante em cenário de lenta recuperação econômica.

Nessas áreas, deve haver maior demanda por profissionais qualificados em ocupações industriais como supervisores da construção civil, técnicos de controle da produção e técnicos em eletrônica