Ataques no Afeganistão deixam pelo menos cinco mortos

Pelo menos três pessoas foram mortas por homens armados dentro de uma mesquita no leste do Afeganistão. A informação foi divulgada neste sábado (10) pelo Ministério do Interior, que informou que o ataque na noite de sexta-feira (9) também deixou nove foram feridos em Gardez, capital da província de Paktia.

O ministério condenou fortemente o ataque e o chamou de “um ato contra o Islã e a humanidade”. Disse que os civis foram atacados enquanto rezavam. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque, mas Taliban e Haqqani atuam em Paktia e em províncias vizinhas.

Em outra ação, na província de Helmand do sul, pelo menos dois policiais da fronteira foram mortos na noite de sexta-feira depois que seu posto de controle foi atingido pelas forças militares dos EUA durante uma operação conjunta, disse Omar Zwak, porta-voz do governador provincial em Helmand.

Zwak disse que outros três policiais foram feridos no ataque aéreo realizado durante a operação contra insurgentes no distrito de Nad Ali.

“O que temos até agora é o relatório inicial do ataque aéreo”, disse Zwak, acrescentando que uma investigação estava em andamento e que o número de mortos poderia subir.

Os EUA não se pronunciaram sobre o ataque aéreo na província de Helmand.

Folhapress