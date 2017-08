Ataques aéreos dos EUA matam comandante do Estado Islâmico no Afeganistão

Kunar e locais vizinhos foram o cenário das atividades do Estado islâmico e do Talibã nos últimos anos – Divulgação

Um comandante do grupo Estado islâmico foi morto durante ataques aéreos dos Estados Unidosa (EUA) na província de Kunar, no Afeganistão, confirmou a Operação Apoio Resoluto, liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em comunicado divulgado domingo (13).

“As Forças dos EUA e do Afeganistão confirmaram a morte de Abdul Rahman, do Estado Islâmico, na província de Kunar, no dia 10 de agosto”, afirmou o comunicado, acrescentando que Rahman foi morto em um ataque aéreo junto com mais três representantes da organização no distrito de Darah-Ye Pech.

Leia mais: Extremistas do Estado Islâmico degolam quatro acusados de homossexualismo

A morte de Abdul Rahman é mais um golpe na liderança do Estado Islâmico no Afeganistão, disse o general John Nicholson, comandante das forças norte-americanas lideradas pela Otan naquele país.

“As forças dos EUA e do Afeganistão continuam a pressionar o grupo a interromper seus planos de expansão, como parte das operações em curso para combatê-lo no Afeganistão em 2017,” informa a nota.

Desde o início de 2017, centenas de combatentes do Estado Islâmico, incluindo alguns de seus comandantes, foram mortos em operações afegãs e americanas.

Com informações da Agência Xinhua

Agência Brasil

Leia também:

Trump diz que EUA responderão com fogo e fúria às ameaças norte-coreanas

Mesmo enfraquecido, Estado Islâmico ainda controla 22,65% da Síria

60 fuzis de guerra apreendidos em aeroporto