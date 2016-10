Ataques aéreos a escola na Síria mata ao menos 35 pessoas

Uma série de ataques aéreos nos arredores de uma escola no vilarejo de Hass, na província síria de Idlib, deixou ao menos 35 mortos, incluindo 22 crianças, informou a ONG britânica Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

O número de mortos pode aumentar, pois cerca de cem pessoas ficaram feridas.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que, caso tenha sido deliberado, o ataque seria um crime de guerra. “Se tais atos horríveis persistirem, mesmo com a indignação global, será muito porque seus autores, seja nos corredores do poder ou em redutos insurgentes, não temem a justiça. Temos de provar o contrário a eles.”

O bombardeio, realizado na quarta-feira (26), pode ter sido o ataque mais letal contra uma escola nos mais de cinco anos de guerra na Síria, disse em comunicado Anthony Lake, diretor executivo do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

“Crianças perdidas para sempre por suas famílias… Professores perdidos para sempre por seus estudantes… Mais uma cicatriz no futuro da Síria. Isso é uma tragédia. É um ultraje. E se tiver sido premeditado, é um crime de guerra”, disse Lake.

O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, afirmou que o responsável pelo ataque é ou a Rússia ou a Síria. “Sabemos que foi um dos dois.”

As forças aéreas russa e síria realizam bombardeios na região, com apoio em solo do Exército sírio e de milícias libanesas e iranianas, contra grupos rebeldes apoiados por Estados Unidos, Arábia Saudita e Turquia.

Moscou negou nesta quinta (27) responsabilidade pelo bombardeio à escola.

A Rússia disse ainda que ataques aéreos conduzidos pelos rebeldes em Aleppo, norte do país, deixaram três crianças mortas.

O Ministério da Defesa sírio anunciou que aviões russos e sírios não sobrevoam Aleppo há nove dias.

A parte leste da cidade é um dos bastiões rebeldes e está há meses cercada por tropas do regime. Na semana passada, a Rússia informou que promoveria períodos de pausa nos bombardeios sobre Aleppo para que civis e rebeldes pudessem sair dali.

Os ataques sobre a cidade já deixaram centenas de civis mortos e destruíram hospitais, provocando duras críticas de líderes ocidentais.

Segundo a ONU, as tréguas temporárias, encerradas no domingo (23), não foram suficientes para levar ajuda às áreas sitiadas e para retirar doentes e feridos.

Em parceria com o regime de Assad, a Rússia prepara uma ofensiva final para retomar Aleppo dos rebeldes.

Na quarta, a proposta de Moscou de trasladar um porta-aviões para a costa da Síria criou atritos com a Otan (aliança militar ocidental). Suspeita-se que o navio oferecerá suporte na batalha por Aleppo, mas a Rússia nega que essa seja a intenção.

Desde 2011, a guerra na Síria já deixou mais de 400 mil mortos e forçou milhões de pessoas a sair de suas casas.

Por Folhapress