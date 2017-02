Ataque volta a funcionar, Flamengo bate Macaé e segue 100% no Carioca

O Flamengo contou com a eficiência do ataque para vencer a segunda partida consecutiva no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (1º). O time da Gávea não teve dificuldades para bater o Macaé por 3 a 0 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os gols de Diego, Aislan (contra) e Willian Arão mantiveram o time 100% e na liderança (seis pontos) do Grupo B.

Na próxima rodada, os comandados de Zé Ricardo encaram o Nova Iguaçu, sábado (4), às 17h (de Brasília), em Moça Bonita. Já o Macaé, do técnico René Simões, enfrenta o Botafogo no mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), no Engenhão. A equipe do norte fluminense está na lanterna do Grupo B e ainda não somou pontos na competição.

Jogo

Com boa atuação do setor ofensivo, principalmente por conta da intensa movimentação dos jogadores, o Flamengo envolveu o Macaé desde o início do jogo. O adversário manteve a postura defensiva na tentativa de segurar o ímpeto rubro-negro, mas não foi possível.

O apoio dos laterais, com os auxílios de Everton, Mancuello e Diego, foram determinantes no resultado.

Mesmo dominante, o Flamengo demorou para abrir o placar. O gol veio apenas aos 39min do primeiro tempo em cobrança de pênalti de Diego. Foi o suficiente para o Macaé desmontar toda a estratégia de jogo. O time se abriu e ficou ainda mais fácil para o Flamengo construir o placar elástico.

O zagueiro Aislan e o atacante Romarinho, ex-jogadores do rival Vasco, estiveram em uma noite feliz. O primeiro fez até gol contra ao tentar cortar uma bola alçada na área logo no primeiro minuto da segunda etapa. Já o filho do senador Romário foi mais uma vez discreto e não conseguiu ajudar os companheiros.

Os volantes rubro-negros também estiveram bem no compromisso, como praticamente todo o time. Willian Arão voltou a aparecer na frente e deu resultado. Aos 6min, Everton acionou Mancuello, que cruzou para Arão balançar as redes. Fim de partida e festa rubro-negra em Volta Redonda.

Folhapress