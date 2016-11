Ataque na Somália mata ao menos 11 pessoas

Um ataque com carro-bomba em Mogadício, capital da Somália, matou ao menos 11 pessoas neste sábado (26). A explosão aconteceu próximo a um mercado da cidade, que estava lotado naquela hora, deixando também pelo menos 16 feridos, segundo autoridades.

O alvo do atentado era uma delegacia no bairro de Waberi. O presidente Hassan Sheikh Mohamud estava visitando uma universidade na região, informou o capitão da polícia, Mohamed Hussein. Segundo o policial Colonel Abdikadir Farah, o número de vítimas ainda poderia aumentar. O cenário era de destruição e corpos estavam espalhados pelo local, na manhã de sábado.

“O mercado está completamente destruído e há muitas vítimas”, disse o policial.

Até a conclusão desta edição, ninguém havia assumido a autoria do ataque, mas a milícia radical islâmica Al Shabaab já realizou atentados semelhantes na capital. O país vive um momento de tensão em meio à eleição para o Parlamento.

A facção extremista acusa os candidatos de serem “marionetes” do Ocidente. O Al Shabab, que busca estabelecer um emirado islâmico governado por uma versão radical da Sharia (lei islâmica), tem travado uma insurgência contra o fraco governo da Somália, que é apoiado pelas Nações Unidas.

Tropas estrangeiras

Mais de 22 mil soldados da paz fazem parte da força multinacional da União Africana. O Al Shabab se opõe à presença de tropas estrangeiras.

Apesar de ter sido expulsa da maioria de seus principais redutos no sul e no centro da Somália, a milícia continua lançando ataques de guerrilha contra o governo somali e as forças da União Africana em diversas partes do país.

FolhaPress