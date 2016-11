Ataque do Estado Islâmico mata ao menos 32 em mesquita afegã

Um atentado contra uma mesquita xiita em Cabul, capital do Afeganistão, deixou ao menos 32 pessoas mortas, após uma explosão, segundo autoridades do país. O ataque foi reivindicado pela milícia terrorista Estado Islâmico.

Faredoon Obiadi, chefe do departamento de investigação criminal da polícia de Cabul, disse que pelo menos outras 35 pessoas ficaram feridas no ataque realizado por um homem-bomba nesta segunda (21).

O Ministério do Interior confirmou, em uma declaração, que um ataque suicida tinha ocorrido dentro da mesquita Baqir-ul Ulom, no oeste de Cabul. Obiadi acrescentou que o autor do ataque estava a pé e detonou seu colete suicida no meio da multidão dentro da mesquita.

Embora o Afeganistão não venha sofrendo violência sectária comparável à experiência de muitos países do Oriente Médio, o ataque destaca a nova dimensão que a crescente tensão étnica no país pode dar ao conflito que já dura décadas.

O EI, de orientação sunita, considera xiitas infiéis. O ataque desta segunda ocorreu no feriado xiita que marca o fim dos 40 dias de luto pela morte do imã Hussein, neto de Maomé, no século 7º. O presidente afegão, Ashraf Ghani, disse que o atentado quer “semear as sementes da discórdia” no país.

Em julho, mais de 80 pessoas foram mortas após explosões provocadas por dois homens-bomba durante uma manifestação da minoria étnica hazara em Cabul. Esse ataque também foi reivindicado pelo EI.

FolhaPress