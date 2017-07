Ataque com motosserra deixa cinco feridos na Suíça

Segundo a polícia, o ataque não foi “um ato de terror- Divulgação/Twitter

Um homem armado com uma motosserra feriu pelo menos cinco pessoas, duas delas seriamente, nesta segunda-feira (24) em Schaffhausen, uma pequena cidade do norte da Suíça. As autoridades do país realizam uma operação para tentar capturar o suspeito.

Leia também: Ataque terrorista em boate na Turquia deixa 39 mortos

Segundo a polícia, o ataque não foi “um ato de terror”. As autoridades disseram ter identificado o agressor, mas não informaram o seu nome.

O ataque aconteceu dentro de um prédio de escritórios em uma rua comercial Schaffhausen, uma cidade medieval de 36 mil habitantes na fronteira alemã.

A polícia isolou a área onde ocorreu o ataque e ordenou que as pessoas saíssem. Testemunhas viram vítimas sangrando sendo tratadas por equipes de resgate, afirmou o jornal suíço Blick.

Folhapress

Ataque praticado por suicidas deixa pelo menos dez mortos no Iraque

Oito camionetes do Ibama são incendiadas em ataque no Pará

Ataques no Afeganistão deixam pelo menos cinco mortos